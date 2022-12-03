Уфимцы назвали достойный, по их мнению, размер пенсии

Респондентам задавался вопрос: «Достойная пенсия на сегодняшний день – это, по-вашему, сколько?».

Достойная пенсия по мнению жителей Уфы по состоянию на ноябрь 2022 года в среднем составила 44 800 рублей.

Полгода назад уфимцы назвали 42 100 рублей, в предыдущие годы суммы были еще меньше: 41 500 рублей в 2021 году, 39 600 рублей в 2020 и 36 700 рублей в 2019.

Весной этого года мы писали о том, что средний размер пенсий в регионе составляет 16 477 рублей.

Самые большие запросы, конечно, в Москве (50 800 рублей) и Санкт-Петербурге (48 200 рублей).

Следом идут Екатеринбург (47 500 рублей), Владивосток (47 200 рублей) и замыкает топ-5 Тюмень (46 700).

Если полгода назад Уфа наряду с Пермью расположилась в нижней трети списка городов с населением от 500 тыс. человек, то теперь занимает 14 строчку. Самые скромные пенсионные ожидания в Ярославле (41 300 рублей), Липецке (41 500 рублей) и Ижевске (41 500 рублей).