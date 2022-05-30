Стал известен средний размер пенсии в Башкортостане в 2022 году

По данным аналитиков, по состоянию на первое апреля 2022 года средний размер пенсий в регионе составляет 16 477 рублей – на 1161 рубль больше, чем в прошлом году.

При этом количество пенсионеров за год снизилось на 14,2 тыс. человек и составляет сегодня чуть больше 1,150 млн человек.

Подавляющее большинство из них (больше 1,051 млн человек) получает страховые пенсии (средний размер – 16 946 рублей).

Почти 99 тыс. человек получает пенсию по государственному пенсионному обеспечению (средний размер – 11 489 рублей).