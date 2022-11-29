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Радий Хабиров подтвердил отставку министра транспорта Башкортостана Александра Булушева

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Об уходе в отставку главы Минтранса Башкортостана Александра Булушева стало известно 28 ноября. В последнее время он находился на больничном.

vk.com/aleksandr_bulushev

«В понедельник ко мне обратился министр транспорта и дорожного хозяйства республики Булушев Александр Владимирович и попросил освободить его от должности в связи с переходом на другую работу.

Я его заявление подписал и прошу администрацию представить кандидатуры на должность министра. У нас довольно много проектов идет, поэтому здесь затягивать не надо», – сказал Радий Хабиров.

Чем теперь займется Булушев – глава республики не уточнил. Как мы писали ранее, в этом году задержали замглавы Минтранса Виктора Жулькова по делу о превышении должностных полномочий, совершенному группой лиц по предварительному сговору, и некоторые СМИ связывают уход министра с этим делом.

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