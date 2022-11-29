Жители Башкортостана чаще всего жалуются на плохую уборку снега и благоустройство

В период с 21 по 27 ноября 2022 года по частоте обращений на первое место вышли вопросы, связанные с дорогами (1336 обращения, +333 за неделю).

Здесь подавляющее большинство (842) жалоб связано с уборкой снега. Следом идут ремонт дорог (60) и отсутствие освещения (55).

На втором месте – вопросы в сфере благоустройства (662, +100) и замыкает тройку самых популярных запросов тема ЖКХ (497, -108).

Всего за этот период поступило 5515 обращений – +690 за неделю. 5885 запросов, включая прошлые, отработано (+647 за неделю).

Также Елена Прочаковская подчеркнула, что сильно фонит тема строительства (289 обращений, +154 за неделю). Это связано с вопросами обманутых дольщиков.