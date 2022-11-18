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Стало известно, когда достроят дома проблемного ЖК «Цветы Башкирии» в Уфе

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Пресс-служба республиканского Минтранса сообщает о решении вопроса с достройкой домов ЖК «Цветы Башкирии».

vk.com/minstroyrb02

 ООО «Оникс» вступило в права застройщика и завершит строительство проблемных объектов в ЖК «Цветы Башкирии».

Права обманутых дольщиков инвестор восстановит в рамках масштабного инвестиционного проекта. За достройку проблемных домов компания получит компенсационные участки.

Строительные работы на территории поселка «Цветы Башкирии» возобновились в начале ноября. Более 200 обманутых дольщиков получат ключи от своих квартир до конца 2023 года.

На сегодняшний день на строительной площадке ведется демонтаж внутренних стен и перегородок, так как они строились с нарушением нормативов, параллельно ведутся работы по наружным сетям электро- и теплоснабжения.

Прошлый застройщик заморозил строительство 11 трехэтажных домов в поселке через год после начала строительства – в 2015 году, после чего был признан банкротом. Часть домов находилось на этапе фундамента, строительство других было остановлено на этапе коробки.

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