Стало известно, когда достроят дома проблемного ЖК «Цветы Башкирии» в Уфе

ООО «Оникс» вступило в права застройщика и завершит строительство проблемных объектов в ЖК «Цветы Башкирии».

Права обманутых дольщиков инвестор восстановит в рамках масштабного инвестиционного проекта. За достройку проблемных домов компания получит компенсационные участки.

Строительные работы на территории поселка «Цветы Башкирии» возобновились в начале ноября. Более 200 обманутых дольщиков получат ключи от своих квартир до конца 2023 года.

На сегодняшний день на строительной площадке ведется демонтаж внутренних стен и перегородок, так как они строились с нарушением нормативов, параллельно ведутся работы по наружным сетям электро- и теплоснабжения.

Прошлый застройщик заморозил строительство 11 трехэтажных домов в поселке через год после начала строительства – в 2015 году, после чего был признан банкротом. Часть домов находилось на этапе фундамента, строительство других было остановлено на этапе коробки.