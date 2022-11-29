Радий Хабиров пообещал взять уборку снега под личный контроль

«Главы муниципалитетов, уборка территории – это ваша задача. Ничего необычного, зима пришла. Занимайтесь.

Я попрошу мне докладывать, если где-то сбои происходят, я лично буду разбираться с этими вопросами. Потому что все эти годы, сколько я здесь работаю, каждый год мы закупали технику. Вы просили – мы закупали. Организуйте должным образом работу, пожалуйста.

Особое внимание я, конечно, обращаю на Уфу. Это большой город, огромный мегаполис, очень чувствительный к этому процессу. Центральные улицы вычищаете, но во дворах надо чистить, мы же малую технику купили вам. Отрабатывайте эти вопросы», – сказал Радий Хабиров.