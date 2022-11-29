18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Радий Хабиров пообещал взять уборку снега под личный контроль

Поделиться:

29 ноября на совещании в правительстве республики Радий Хабиров прокомментировал многочисленные жалобы жителей на плохую уборку снега.

«Главы муниципалитетов, уборка территории – это ваша задача. Ничего необычного, зима пришла. Занимайтесь.

Я попрошу мне докладывать, если где-то сбои происходят, я лично буду разбираться с этими вопросами. Потому что все эти годы, сколько я здесь работаю, каждый год мы закупали технику. Вы просили – мы закупали. Организуйте должным образом работу, пожалуйста.

Особое внимание я, конечно, обращаю на Уфу. Это большой город, огромный мегаполис, очень чувствительный к этому процессу. Центральные улицы вычищаете, но во дворах надо чистить, мы же малую технику купили вам. Отрабатывайте эти вопросы», – сказал Радий Хабиров.

Жители Башкортостана чаще всего жалуются на плохую уборку снега и благоустройство

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: