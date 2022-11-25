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Общество

В Башкортостане некоторые пенсионеры в декабре получат двойную пенсию

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Доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Галина Семенова напомнила о возможности получить двойную пенсию до конца текущего года.

Это связано с тем, что в новогодние каникулы банки и почтовые отделения не работают, поэтому начисление и выплата пенсий происходит досрочно.

«Да, действительно, пенсионеры, у которых пенсия начислена до восьмого числа каждого месяца, в конце декабря получат пенсию за январь 2023 года. Во-первых, длинные праздники, сотрудники этих служб не работают, во-вторых есть пенсионеры, которым пенсию приносят на дом с почты», – цитирует эксперта издание «Прайм».

Соответственно, если вы получите двойную пенсию в декабре, то следующая поступит только в феврале.

Жителям, получающим пенсию после восьмого числа, деньги поступят в январе в срок.

Как мы писали ранее, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2022 года по восьмое января 2023 года включительно.

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