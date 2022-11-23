Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы в Башкортостане

Новый год будем отмечать в ночь на воскресенье, так что нерабочими праздничными и выходными днями в связи с новогодними каникулами являются дни с 31 декабря 2022 года по восьмое января 2023 года включительно.

При расчете отпусков эти дни в число календарных дней отпуска не включаются.

В 2023 году нерабочие праздничные дни первое и восьмое января выпадают на воскресенье, поэтому выходной день с первого января переносится на 24 февраля (пятницу), а с восьмого января – на восьмое мая (понедельник).

Таким образом, в 2023 году жители республики будут отдыхать 23-26 февраля (с четверга до воскресенья) и с шестого по девятое мая (с субботы до вторника).