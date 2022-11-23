18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы в Башкортостане

Поделиться:

Минтруд республики напомнил жителям о сроках новогодних каникул в декабре 2022 и январе 2023 годов.

Новый год будем отмечать в ночь на воскресенье, так что нерабочими праздничными и выходными днями в связи с новогодними каникулами являются дни с 31 декабря 2022 года по восьмое января 2023 года включительно.

При расчете отпусков эти дни в число календарных дней отпуска не включаются.

В 2023 году нерабочие праздничные дни первое и восьмое января выпадают на воскресенье, поэтому выходной день с первого января переносится на 24 февраля (пятницу), а с восьмого января – на восьмое мая (понедельник).

Таким образом, в 2023 году жители республики будут отдыхать 23-26 февраля (с четверга до воскресенья) и с шестого по девятое мая (с субботы до вторника).

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: