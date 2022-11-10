Почти треть населения Башкортостана – молодежь

Как сообщает Башстат, по данным Всероссийской переписи населения 2020 года численность молодежи Башкортостана составила 1 131 600 человек (27,7% всего населения республики), из них 50,6% – мужчины, 49,4% – женщины.

Ранее мы писали о том, что в среднем по республике на 1000 женщин приходится 883 мужчины, но среди молодежи половая диспропорция выражена не так ярко, как в более старших возрастах: на 1000 мужчин в возрасте 14-35 лет приходится 977 сверстниц, в городской местности – 1026, в сельской – 889. В Башкортостане рождается больше мальчиков, чем девочек (примерно 105-106 на 100), выравнивание численности мужчин и женщин в настоящее время наступает к 20 годам.

Башстат отмечает, что переизбыток потенциальных невест в городах и их недостаток в селах является серьезным фактором, влияющим на создание молодых семей и рождение детей.

По итогам 2021 года средний возраст заключения первого официального брака для мужчин республики составил 28,8 лет, для женщин – 26,5 лет.

На женщин в возрасте 14-35 лет в 2021 году приходилось 83,8% от общего количества всех родившихся (33 тыс. детей). Средний возраст матерей при рождении первого ребенка в 2021 г. составил 26,1 лет, второго – 29,7 лет, третьего – 32,7 года.

Молодежь составляет 35% рабочей силы республики. По данным выборочного обследования рабочей силы в прошлом году среди молодежи в возрастной группе 15-34 года в экономике республики были заняты 62,0%. Уровень безработицы молодежи достиг 5,7%.