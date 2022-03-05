В Башкортостане на 1000 женщин приходится 883 мужчины

Согласно отчету Башстата, на начало 2021 года в республике проживало 2,1 млн. женщин (53,1% всего населения). В среднем на 1000 женщин приходилось 883 мужчины, причем соотношение мужчин и женщин в возрастных категориях различно.

По-прежнему рождается больше мальчиков, чем девочек (примерно 105-106 на 100). Выравнивание численности мужчин и женщин в республике в настоящее время наступает к 20 годам.

В старших возрастных группах трудоспособного населения нарастает превышение численности женщин: чем старше, тем больше. Среди лиц старше трудоспособного возраста (мужчины от 61 лет и старше, женщины от 56 лет и старше) на 1000 женщин приходится 437 мужчин. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020г. составила для женщин – 75,6 лет, мужчин – 65,2 лет.

Женщины составляют практически половину трудовых ресурсов республики, в составе занятых в экономике 47% женщин. Cредний возраст работающей женщины – 41 год. В 2021 году доля занятых женщин в возрасте до 30 лет составила 17,5%, свыше 55 лет – 13,3%.

Женщины участвуют практически во всех видах экономической деятельности. При этом в структуре занятости женский труд преобладает в области здравоохранения и социальных услуг (84,3% от занятых в данной сфере), в образовании (84,1%), в оптовой и розничной торговле, гостиницах и предприятиях общественного питания (67%).

Женщины, занятые в экономике, имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. Среди работающих женщин доля имеющих высшее образование составила 37,7% (мужчины – 24,0%), среднее профессиональное образование – 49,3% (мужчины – 59,2%).

Более половины студенчества составляют женщины. В образовательных организациях высшего образования доля девушек составила 51%, в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования – 44%. Значительное преобладание женщин отмечается среди студентов, получающих образование по специальностям здравоохранения, экономики и управления, образования, культуры и искусства.