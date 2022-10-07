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Общество

Бывший футболист ФК «Уфа» оштрафован за дачу взятки в военкомате

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Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего спортсмена Дмитрия Белозерова.

Белозеров обвиняется в даче взятки через посредника в крупном размере.

Судом установлено, что в декабре 2019 года обвиняемый договорился со своим знакомым передать деньги должностному лицу военного комиссариата в обмен на отсрочку от призыва.

Далее Белозеров перевел 175 тыс. рублей на банковский счет посредника, однако тот в дальнейшем деньги сотруднику военного комиссариата не передавал.

Обвиняемый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд учел его положительные характеристики и помощь в расследовании преступления и назначил штрафа в размере 400 тыс. рублей.

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