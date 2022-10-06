В Уфе обвиняемый в коррупции военком отправлен под домашний арест

Воропаев проходит по делу хоккеистов «Салавата Юлаева», пытавшихся купить военные билеты в военкомате Орджоникидзевского и Калининского районов.

По версии следствия, летом 2021 года к супруге Константина Выропаева обратилась женщина с просьбой освободить ее сына от призыва и прохождения военной службы за взятку.

Заранее договорившись, с июня по сентябрь 2021 года она передала Выропаеву 170 тыс. рублей через посредника, после чего подозреваемый организовал прохождение медицинской комиссии, по результатам которого молодой человек был освобожден от призыва на военную службу и зачислен в запас.

Теперь военкому грозит наказание по статье о получении взятки в крупном размере. Суд отправил 54-летнего Выропаева под домашний арест до 30 ноября 2022 года.