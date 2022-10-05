Завершено расследование дела по факту ДТП в Бакалинском районе, которое Радий Хабиров взял под личный контроль

18 июля обвиняемый, находясь за рулем Audi A5, сбил четверых девушек, все погибли. Троим потерпевшим было по 18-19 лет, четвертой – 16 лет.

Обвиняемый вину признал. Установлено, что он находился в нетрезвом состоянии и превысил скорость. При повороте он выехал на встречную полосу и левую часть обочины, где навстречу шли девушки.

Сейчас мужчина содержится под стражей. Ему грозит наказание, предусмотренное пунктом «а» шестой части статьи 264 УК РФ – лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Сразу после аварии Радий Хабиров потребовал проследить за ходом этого дела:

«Я эту ситуацию беру под личный контроль. Негодяй понесет наказание», – сказал он.