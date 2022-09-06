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Общество

В Роспотребнадзоре Башкортостана высказались о введении коронавирусных ограничений

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На совещании в правительстве Башкортостана обсудили возможное введение дополнительных ограничений на фоне подъема заболеваемости коронавирусом.

«Пока всего достаточно в республике. Хватает тех противоэпидемических мероприятий, которые есть, новые не требуются.

Выручает вакцинация, ревакцинация. В том числе и против гриппа, чтобы сейчас у нас один эпидподъем не наложился на другой, нужно прививать от гриппа. Делаются обе прививки в один день», – сообщила глава Роспотребнадзора Анна Казак.

Заболеваемость Covid-19 начала резко расти в конце июля: до 29 числа регистрировали 45-47 новых пациентов с Covid-19 ежедневно. Шестого сентября суточный прирост заболевших составил 469 человек, заболеваемость выросла на 32% за неделю.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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