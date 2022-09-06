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Общество

В Башкортостане заболеваемость Covid-19 выросла на 32% за неделю

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Шестого сентября на совещании в правительстве республики министр здравоохранения Айрат Рахматуллин отчитался о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

«По дашбордам координационного центра правительства, за последние семь дней заболеваемость выросла на 32%», – сообщил Рахматуллин.

Суточный прирост заболевших составил 469 человек. Свободно 18% инфекционного коечного фонда.

В прошлый раз суточный прирост выше 450 человек поднимался девятого апреля 2022 года.

Динамика заболеваемости коронавирусом с начала сентября:

1.09: 432 человека;

2.09: 442 человека;

3.09: 447 человека;

4.09: 457 человека;

5.09: 464 человека.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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