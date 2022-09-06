В Башкортостане заболеваемость Covid-19 выросла на 32% за неделю

«По дашбордам координационного центра правительства, за последние семь дней заболеваемость выросла на 32%», – сообщил Рахматуллин.

Суточный прирост заболевших составил 469 человек. Свободно 18% инфекционного коечного фонда.

В прошлый раз суточный прирост выше 450 человек поднимался девятого апреля 2022 года.

Динамика заболеваемости коронавирусом с начала сентября:

1.09: 432 человека;

2.09: 442 человека;

3.09: 447 человека;

4.09: 457 человека;

5.09: 464 человека.