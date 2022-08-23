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Общество

В Башкортостане могут вернуть обязательный масочный режим

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В Госдуме назвали условие, при котором по всей стране могут вернуть обязательный масочный режим на фоне стремительно ухудшающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Первый заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с изданием «Подъем» заявил, что если сохранится нынешняя тенденция к росту заболеваемости, то вернуть масочный режим придется уже в ближайшее время.

«За последние две недели у нас взрывной рост заболеваемости ковидом, к сожалению. Если цифры будут расти такими же катастрофическим темпами, то властям придется принимать меры. Отдельные структуры, субъекты федерации и города вводят ограничения, я считаю, что это продиктовано заботой о здоровье наших граждан, чтобы люди меньше болели. Если в целом по стране начнет превышать 60 тысяч, то властям придется принимать такого рода меры», – цитирует издание Тумусова.

По состоянию 23 августа в России фиксируется более 30 тыс. случаев заражения Covid-19 ежедневно. Масочный режим уже вернули в Татарстане, Дагестане, Горном Алтае, Бурятии, Красноярском крае, Новосибирской и Вологодской областях.

Ранее мы писали о том, что в Башкортостане заболеваемость коронавирусом выросла на 46% за последнюю неделю.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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