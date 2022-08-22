В Башкортостане заболеваемость Covid-19 выросла на 46% за неделю

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 257 новых случаев заболевания коронавирусом – это наибольший суточный прирост с 19 апреля текущего года. Заболеваемость за последние семь дней выросла на 46%.

Премьер-министр республики Андрей Назаров призвал членов правительства пройти ревакцинацию до конца августа.

«Сейчас никто не осторожничает, масок нет, а волна уже идет. Ревакцинация – это единственная эффективная защита», – сказал Назаров.

Суточный прирост начал резко расти в конце прошлого месяца: до 29 июля регистрировали 45-47 новых пациентов с Covid-19 ежедневно. Пятого августа подтвердилось 95 случаев заболевания за сутки.

Для сравнения, в начале марта 2022 года, когда распространился штамм «омикрон», суточный прирост в Башкортостане составлял порядка 3,1-3,4 тыс. человек.