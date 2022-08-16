В Башкортостане имущество «Золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова обращено в доход государства

Весной 2021 года во время стандартной антикоррупционной проверки у Шайбакова обнаружили неподтвержденное имущество на 44 млн рублей.

Сам обвиняемый сразу подался в бега и был объявлен в розыск. В сентябре прошлого года перед судом предстали супруга, теща и другие его родственники, они не смогли подтвердить законность источников доходов.

Суд конфисковал у бывшего полицейского:

– Автомобили Skoda Kodiaq и Land Cruiser 150;

– квартиру (45,2 кв. м);

– нежилые помещения (263,9 и 284 кв. м);

– долю в нежилом помещении;

– $60 тыс., 20 евро и 30,9 тыс. рублей наличными, обнаруженные при обыске.

Сегодня, 16 августа, стало известно, что имущество обращено приставами в доход государства.