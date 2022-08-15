В Башкортостане задержан «Золотой гаишник» Ильдус Шайбаков

Шайбаков проходит по двум уголовным делам и обвиняется в создании ОПГ и получении взяток. Весной 2021 года во время стандартной антикоррупционной проверки у него обнаружили неподтвержденное имущество на 44 млн рублей.

Среди прочего это: три офисных помещения, два коммерческих здания (и доля в третьем), квартира, два внедорожника и дом с участком в элитном поселке. Также у него изъяли $60 тыс. наличными.

По версии следствия, Шайбаков организовал преступную группировку, которая помогала получать водительские удостоверения за взятки в размере от 14 до 40 тысяч рублей.

Сам обвиняемый сразу подался в бега и был объявлен в розыск. В сентябре прошлого года перед судом предстали дети и другие его родственники, они не смогли подтвердить законность источников доходов.

Суд поручил конфисковать имущество Шайбакова, приобретенное на неподтвержденные доходы, а также наличность, обнаруженную у него дома.

Сегодня, 15 августа, агентство «Башинформ» со ссылкой на собственный источник сообщило о том, что Шайбаков был задержан полицией. Сейчас по этому делу проходят еще по крайней мере пять сотрудников ведомства.