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В Уфе за неделю на водоемах спасли 28 человек

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В Уфе для отдыха жителей оборудовано 11 официальных пляжей, на каждом из которых дежурят спасатели. С начала купального сезона их посетило более 83 000 человек.

vk.com/ufa_ss112

Как сообщает Управление гражданской защиты Уфы, только за минувшую неделю спасатели не дали утонуть 19 взрослым и девяти юным уфимцам.

Всего же с начала купального сезона сотрудники поисково-спасательного отряда и спасатели-общественники предотвратили 35 несчастных случаев.

Чаще всего в помощи нуждались на пляже «Сипайловские сочи» – здесь сотрудники спасли восемь человек – и на пляже «Райский берег», где спасатели вытащили из воды пять человек.

11 июля мы писали о том, что за выходные в Башкортостане утонули 6 человек – все они купались в непредназначенных для этого местах.

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