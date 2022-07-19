В Уфе за неделю на водоемах спасли 28 человек

Как сообщает Управление гражданской защиты Уфы, только за минувшую неделю спасатели не дали утонуть 19 взрослым и девяти юным уфимцам.

Всего же с начала купального сезона сотрудники поисково-спасательного отряда и спасатели-общественники предотвратили 35 несчастных случаев.

Чаще всего в помощи нуждались на пляже «Сипайловские сочи» – здесь сотрудники спасли восемь человек – и на пляже «Райский берег», где спасатели вытащили из воды пять человек.

11 июля мы писали о том, что за выходные в Башкортостане утонули 6 человек – все они купались в непредназначенных для этого местах.