В Башкортостане за выходные утонули 6 человек

Девятого июля утонули двое мужчин: 20-летний в Октябрьском и 60-летний в деревне Раздолье Краснокамского района. Оба купались на необорудованных пляжах без присмотра спасателей.

На Нугушском водохранилище в Мелеузовском районе катер столкнулся с тюбингом, погиб 23-летний мужчина.

Также несчастные случаи зарегистрированы в Нуримановском и Уфимском районах и в Кумертау. Во всех трех случаях жители также купались в запрещенных местах.

МЧС призывает жителей купаться только в оборудованных местах, где дежурят спасатели, не заходить в воду в состоянии опьянения и не оставлять без присмотра детей.