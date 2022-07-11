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В Башкортостане за выходные утонули 6 человек

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Пресс-служба МЧС по республике сообщает о нескольких несчастных случаях на водных объектов, произошедших за последнее время.

Девятого июля утонули двое мужчин: 20-летний в Октябрьском и 60-летний в деревне Раздолье Краснокамского района. Оба купались на необорудованных пляжах без присмотра спасателей.

На Нугушском водохранилище в Мелеузовском районе катер столкнулся с тюбингом, погиб 23-летний мужчина.

Также несчастные случаи зарегистрированы в Нуримановском и Уфимском районах и в Кумертау. Во всех трех случаях жители также купались в запрещенных местах.

МЧС призывает жителей купаться только в оборудованных местах, где дежурят спасатели, не заходить в воду в состоянии опьянения и не оставлять без присмотра детей.

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