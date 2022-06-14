«Другим будет урок»: Радий Хабиров поручил разобраться с делом бывшего главы Иглинского района

«Я там давал поручение внимательно изучить ситуацию с предыдущим руководством Иглинского района, и если есть правонарушения – их вскрывать и восстанавливать интересы пострадавшего муниципалитета.

Я просто хочу сказать, что это не кампанейщина. Если я занялся этими вопросами, то буду их дожимать. На территории республики и любого муниципалитета существует только одна власть. Никто не имеет права подменять власть и тем более – пытаться вмешиваться в дела руководства муниципалитета. Они понесут за это ответственность.

Вы мне доложите об этом отдельно, но эта работа должна быть проведена, другим будет урок», – заявил Радий Хабиров.

Ранее мы писали о том, что глава республики возмутился тем, что у Ришата Исхакова, покинувшего должность главы Иглинского района, у его семьи и аффилированных компаний остались 2,5 тысячи га земли на правах аренды и 1042 га – в частной собственности. При этом Исхаков противодействует работе местной администрации, в связи с чем Хабиров поручил создать специальную комиссию с участием прокуратуры, которая расследует, каким образом такое количество земли оказалось отчуждено от муниципалитета.