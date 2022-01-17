Радий Хабиров поручил расследовать факт присвоения бывшим главой Иглинского района 3,5 тыс. га земли

«Абсолютно недопустимо такое, когда глава муниципалитета работает, а потом уходит и не оставляет о себе хорошей памяти, но оставляет у себя в кармане земли.

В Иглинском районе в свое время был глава Исхаков – вот он хорошо поработал в качестве главы, видимо, и теперь он, его семья и аффилированные компании на правах аренды владеют 2,5 тысячами гектаров земли, в частной собственности – 1042 гектара.

Вот так, видимо, добросовестно поработал глава, и теперь еще противодействует работе главе нашей администрации, которую мы туда назначили. Это безобразие.

В этой связи в том, что касается земли, я поручаю межведомственному совету: создавайте комиссию, туда обязательно прокуратура должна войти. И посмотрите, что это за земли такие. Четыре тысячи гектаров в Иглинском районе в таком вот статусе. Часть из них – сельхозназначения, и они не вспахиваются.

Молодцы иглинцы, там какой-то сельсовет выиграл один судебный спор и землю забрали из аренды, потому что она не обрабатывалась», – сказал Радий Хабиров, поручив межведомственной комиссии нанять юристов и начинать судебные тяжбы.

«И если мы видим противозаконное воспрепятствование деятельности главы муниципалитета – значит, надо каленым железом все это выжигать. У нас дисциплинированная республика.

Страна должна своих "героев" в лицо знать. Вы же главы муниципалитетов, ваша задача – уйти, оставив после себя добрую память, школы, заводы и так далее, а не унося по две тысячи гектаров земли в карманах. Надеюсь, при мне такого не случится, или я буду считать, что где-то недоработал», – добавил глава республики.