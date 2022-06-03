Замминистра здравоохранения Башкортостана, у которой в апреле прошли обыски, вручили медаль в Москве

«Под руководством Ирины Кононовой обеспечена организация оказания медицинской помощи населению в период эпидемии Covid-19 (развертывание госпиталей, провизорных отделений, обеспечение лекарственными препаратами, вакцинами).

При ее участии налажены вопросы труда, быта и отдыха работающих вахтами медработников, отрегулированы вопросы соблюдения трудовых прав работников в изменившихся условиях (предусмотрены доплаты, предложен оптимальный режим работы)», – говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Кононову недавно проверяли по уголовному делу: утром 28 апреля силовики пришли в гостиницу и провели обыски в ее номере.

Ранее появилась информация о том, что прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Минздрава после того, как ведомство закупило более 3,7 тыс. упаковок препарата для лечения женского бесплодия «Трипторелин» на сумму 51 млн рублей, что более чем в 10 раз превышало годовую потребность республики. В результате у почти половины партии истек срок годности.

Связаны ли обыски у Кононовой с этим делом – неизвестно, официальных комментариев ни она, ни правоохранители не давали. По информации источников других СМИ, ее проверяют по делу о закупке просроченных лекарств на 150 млн рублей.