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Общество

В Минтруде Башкортостана рассказали о том, как изменились размеры выплат на детей в июне

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С первого июня 2022 года размер и условия социальных выплат в республике изменились за счет повышения величин прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Выплата на первенца

Семьи с первым ребенком, чьи доходы не превышают 26 400 рублей на человека (ранее было 24 000), будут получать ежемесячную выплату в 11 747 рублей.

Выплаты многодетным

Многодетным семьям, чьи доходы не превышают 26 400 рублей на человека (было 24 000), полагается ежемесячная выплата в 11 747 рублей на третьего и последующих детей до трех лет.

Выплаты детям от 3 до 7 лет

Семьи с детьми указанного возраста, имеющие доход ниже прожиточного минимума и попадающие под «критерий нуждаемости», будут получать пособие до 12 110 рублей на человека (было до 11 009).

Выплаты детям от 8 до 17 лет

Размер зависит от среднедушевого дохода семьи:

стартовая сумма – 5 873,5 рубля (было 5 339,5);

если доходы семьи с учетом этой суммы не дотягивают до прожиточного минимума, выплата вырастет до 8 810,25 (было 8 009,25);

если и так доходы не дотягивают до прожиточного минимума, выплата будет по 11 747 рублей на ребенка (было 10 679).

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