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В Башкортостане повысили размер пенсий, МРОТ и пособий

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С сегодняшнего дня, первого июня 2022 года, вступает в силу ряд изменений в начислениях пенсий и социальных выплат.

Пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда повысились на 10%.

Также с восьмого июня жителей будут информировать о возможности получения положенных им льгот и пособий.

Величина прожиточного минимума напрямую влияет на размер социальных выплат.

МРОТ в Башкортостане с первого января 2022 года с учетом районного коэффициента составлял 15 973,5 рубля.

В конце апреля в опросе, проведенном SuperJob, респонденты из Уфы заявили, что считают комфортной минимальную зарплату в 36 300 рублей. Сумма значительно увеличилась с января текущего года (33 600 рублей).

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