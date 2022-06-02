В Башкортостане приостановлено действие масочного режима

Согласно новой редакции документа, на территории Башкортостана приостанавливается действие масочного режима.

Маски рекомендуется использовать в местах массового пребывания пожилым людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания.

Кроме того, указ отменяет требование о проведении в организациях входной термометрии.

Ранее в Башкортостане отменили коронавирусные меры в школах и детсадах: теперь родители могут посещать мероприятия для детей без ограничений.