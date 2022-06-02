В Башкортостане приостановлено действие масочного режима

Глава республики Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Согласно новой редакции документа, на территории Башкортостана приостанавливается действие масочного режима.
Маски рекомендуется использовать в местах массового пребывания пожилым людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания.
Кроме того, указ отменяет требование о проведении в организациях входной термометрии.
Ранее в Башкортостане отменили коронавирусные меры в школах и детсадах: теперь родители могут посещать мероприятия для детей без ограничений.
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