В Башкортостане отменили коронавирусные ограничения в школах и детсадах

Согласно новой редакции указа о режиме повышенной готовности, отменяется ограничение на посещение детских садов и школ.

Кроме того, в учебных заведениях разрешается проведение общешкольных мероприятий.

Изменения уже вступили в силу, соответствующий документ за подписью Радия Хабирова опубликован на портале правовой информации.

Руководитель отделения Роспотребнадзора Анна Казак вчера, 31 мая, сообщила о том, что ситуация с коронавирусом в республике стабильная и значительного эффекта отмена этих ограничений не окажет.