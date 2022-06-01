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В Башкортостане отменили коронавирусные ограничения в школах и детсадах

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В связи с тем, что жители массово жаловались на запрет на проведение утренников и детских праздников в школах и детсадах, Радий Хабиров принял решение отменить некоторые санитарно-эпидемиологические ограничения.

Согласно новой редакции указа о режиме повышенной готовности, отменяется ограничение на посещение детских садов и школ. 

Кроме того, в учебных заведениях разрешается проведение общешкольных мероприятий.

Изменения уже вступили в силу, соответствующий документ за подписью Радия Хабирова опубликован на портале правовой информации.

Руководитель отделения Роспотребнадзора Анна Казак вчера, 31 мая, сообщила о том, что ситуация с коронавирусом в республике стабильная и значительного эффекта отмена этих ограничений не окажет.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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