В Башкортостане отменили коронавирусные ограничения в школах и детсадах

В связи с тем, что жители массово жаловались на запрет на проведение утренников и детских праздников в школах и детсадах, Радий Хабиров принял решение отменить некоторые санитарно-эпидемиологические ограничения.
Согласно новой редакции указа о режиме повышенной готовности, отменяется ограничение на посещение детских садов и школ.
Кроме того, в учебных заведениях разрешается проведение общешкольных мероприятий.
Изменения уже вступили в силу, соответствующий документ за подписью Радия Хабирова опубликован на портале правовой информации.
Руководитель отделения Роспотребнадзора Анна Казак вчера, 31 мая, сообщила о том, что ситуация с коронавирусом в республике стабильная и значительного эффекта отмена этих ограничений не окажет.
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