Сколько зарабатывают заместители мэра Уфы Ратмира Мавлиева?

В документах, представленных администрацией, не указаны доходы самого Ратмира Мавлиева, который в прошлом году возглавлял администрацию Нефтекамска, и перечислено только несколько его заместителей.

Евгений Чебаков (вопросы правовых и имущественных отношений) заработал 3,1 млн рублей, у него с супругой в пользовании квартира (47 кв.м.).

Гуллярия Ялчикаева (гуманитарные вопросы) – 3,1 млн рублей. В собственности у нее жилой дом (120 кв.м) с земельным участком (707 кв. м.) и квартира (45,2 кв.м.).

Рустем Акбашев (начальник финансового управления) – три млн рублей, часть из этой суммы получил, продав ценные бумаги. В собственности у него жилой дом (235,5 кв.м.) и земельный участок (1500 кв.м.), а также автомобиль Mazda CX-5, в пользовании – квартира (65 кв.м.). Его жена заработала 1,06 млн рублей и владеет земельным участком (1100 кв.м.) и долей в недостроенном жилье (394,9 кв.м.).

Кирилл Чистяков (вопросы градостроительной политики и территориального развития) – 1,3 млн рублей. В собственности – BMW X7, доля в квартире (62,7 кв.м.) и земельный участок (700 кв.м.).

Супруга Чистякова заработала 9,08 млн рублей, часть из этой суммы – доход от продажи имущества. Она владеет квартирой (38,5 кв.м.), и в пользовании семьи две квартиры (64 и 78 кв.м.).