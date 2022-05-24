Ратмир Мавлиев: «Был неприятно удивлен тем, что во дворах все еще стоят металлические контейнеры»

«Во время встреч с жителями был неприятно удивлен тем, что во дворах все еще стоят металлические контейнеры. Поставил задачу их заменить.

Так, с начала года в Уфе заменили около 900 контейнеров на пластиковые. Это и функционально, и эстетично.

Во дворах всегда должно быть чисто! Заказали еще три тысячи новых евроконтейнеров.

Это наши первые шаги к переходу к следующему этапу - раздельному сбору мусора. Всего в городе установили 935 контейнеров для пластика, стекла, бумаги, 310 сетчатых контейнеров для сбора ПЭТ-тары», – сообщил Ратмир Мавлиев.