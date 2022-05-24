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Ратмир Мавлиев: «Был неприятно удивлен тем, что во дворах все еще стоят металлические контейнеры»

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о заказе дополнительной партии новых евроконтейнеров для сбора мусора. Их установят во дворах Уфы.

vk.com/ratmir.mavliev

«Во время встреч с жителями был неприятно удивлен тем, что во дворах все еще стоят металлические контейнеры. Поставил задачу их заменить.

Так, с начала года в Уфе заменили около 900 контейнеров на пластиковые. Это и функционально, и эстетично.

Во дворах всегда должно быть чисто! Заказали еще три тысячи новых евроконтейнеров.

Это наши первые шаги к переходу к следующему этапу - раздельному сбору мусора. Всего в городе установили 935 контейнеров для пластика, стекла, бумаги, 310 сетчатых контейнеров для сбора ПЭТ-тары», – сообщил Ратмир Мавлиев.

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