Жители Башкортостана чаще всего обращаются по вопросам выплат на детей и ремонта дорог

В период со девятого по 15 мая 2022 года по частоте обращений на первое место вышли вопросы социального обслуживания и защиты населения (1023 обращения, +578 за неделю).

Это связано с новыми социальными выплатами: если раньше на федеральные выплаты имели право только одинокие родители, то сейчас все семьи с низким доходом.

На втором месте – дороги (623 обращений, +263 за неделю), а замыкает тройку самых популярных запросов тема благоустройства (538 обращений, +10 за неделю).

Уменьшилось количество обращений по темам вывоза мусора, строительства и архитектуры и безопаснонсти.