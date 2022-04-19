Радий Хабиров подписал указ о выплатах семьям с детьми 8-17 лет

На выплаты могут претендовать семьи, проживающие на территории РФ, в которых ежемесячный среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума.

Сумма – 50% величины прожиточного минимума на ребенка (в Башкортостане – 10 679 рублей), то есть 5339,5 рубля.

Если даже с этой суммой в семье ежемесячный среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума – выплаты могут увеличить до 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка.

Пособия выплачивает ПФР, документы начнет принимать после первого мая 2022 года.

Это ежемесячное пособие, отсчет ведется с первого апреля 2022 года, то есть при первой выплате сумма будет больше.