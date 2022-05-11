Жители Башкортостана чаще всего обращаются по вопросам выплат на детей, жалуются на благоустройство и дороги

В период со второго по 10 мая 2022 года по частоте обращений на первое место вышли вопросы социального обслуживания и защиты населения (635 обращений, +205 за неделю).

Елена Прочаковская связывает это с новыми социальными выплатами: если раньше на федеральные выплаты имели право только одинокие родители, то сейчас все семьи с низким доходом.

На втором месте – традиционно вопросы благоустройства (627 обращений, +25 за неделю). Замыкает тройку самых популярных запросов дороги (431 обращение, -116 за неделю).

По словам Прочаковской, обращает на себя внимание ситуация с мусором и свалками: на шестом месте, но за неделю количество запросов удвоилось (223 запроса, +100 за неделю).

В 2021 году жителей в этот период больше всего интересовали благоустройство, дороги и ЖКХ. Обращений за год стало больше на 1233 (до 3493).