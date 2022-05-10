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В России началась волна отставок губернаторов, под которую, по слухам, может попасть Радий Хабиров

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Традиционная волна отставок руководителей регионов в России стартовала с окончанием майских праздников. Должности покидают губернаторы с низкими рейтингами.

vk.com/radiyhabirov

Сегодня, 10 мая 2022 года, сразу несколько губернаторов объявили об уходе в отставку:

Александр Евстифеев – Марий Эл;

Игорь Васильев – Кировская область;

Валерий Радаев – Саратовская область;

Николай Любимов – Рязанская область (не будет выдвигаться на следующий срок).

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в эту волну должность может покинуть и Радий Хабиров: якобы его направят на Донбасс, где он будет курировать вопросы проведения референдумов в ЛДНР.

Сам глава республики 26 апреля на встрече с журналистами эти слухи комментировать не стал, заявив, что впервые слышит об этом. 11 мая состоится плановое оперативное совещание в правительстве республики.

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