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Общество

Радий Хабиров не стал комментировать слухи о своей отставке

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Ранее в сети появились слухи о том, что традиционная в России волна отставок руководителей регионов в 2020 году может коснуться и главы Башкортостана Радия Хабирова.

В этом году волну отставок ожидают в мае: должности покинут губернаторы с низкими рейтингами.

Согласно неподтвержденной информации, опубликованной местными СМИ, Радия Хабирова могут направить на Донбасс, где он будет курировать вопросы проведения референдумов в ЛДНР.

В пользу этого говорит недавняя поездка Хабирова в ДНР и тот факт, что у него уже есть подобный опыт: он участвовал в процессе присоединения Крыма к России.

Сам глава республики 26 апреля на встрече с журналистами эти слухи комментировать не стал, заявив, что впервые слышит об этом.

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