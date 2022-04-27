Радий Хабиров не стал комментировать слухи о своей отставке

В этом году волну отставок ожидают в мае: должности покинут губернаторы с низкими рейтингами.

Согласно неподтвержденной информации, опубликованной местными СМИ, Радия Хабирова могут направить на Донбасс, где он будет курировать вопросы проведения референдумов в ЛДНР.

В пользу этого говорит недавняя поездка Хабирова в ДНР и тот факт, что у него уже есть подобный опыт: он участвовал в процессе присоединения Крыма к России.

Сам глава республики 26 апреля на встрече с журналистами эти слухи комментировать не стал, заявив, что впервые слышит об этом.