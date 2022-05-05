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Еще один депутат Госсобрания Башкортостана досрочно сложил полномочия

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Депутат Фарит Гиндуллин принял решение о досрочном завершении работы в парламенте Республики. Он был избран жителями Октябрьского района Уфы в сентябре 2019 года.

vk.com/Государственное собрание – Курултай РБ

Как сообщает председатель Госсобрания Константин Толкачев, Фарит Гиндуллин написал заявление о сложении полномочий по семейным обстоятельствам.

Он работал в составе Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму.

«Несмотря на небольшой период работы в парламенте республики, он успел себя проявить, в частности, стал первым участником социально значимого проекта "Атайсал", который активно продвигал», – сказал Толкачев.

Ранее в апреле парламент покинули депутаты от «Единой России» Рустам Аблаев, Раиль Фахретдинов и Вячеслав Андреев, а также представитель КПРФ Сергей Колесников.

Депутатскую деятельность завершила и заместитель председателя Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Айгуль Гареева – она перешла в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения.

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