Еще один депутат Госсобрания Башкортостана досрочно сложил полномочия

Депутат Фарит Гиндуллин принял решение о досрочном завершении работы в парламенте Республики. Он был избран жителями Октябрьского района Уфы в сентябре 2019 года.
vk.com/Государственное собрание – Курултай РБ
Как сообщает председатель Госсобрания Константин Толкачев, Фарит Гиндуллин написал заявление о сложении полномочий по семейным обстоятельствам.
Он работал в составе Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму.
«Несмотря на небольшой период работы в парламенте республики, он успел себя проявить, в частности, стал первым участником социально значимого проекта "Атайсал", который активно продвигал», – сказал Толкачев.
Ранее в апреле парламент покинули депутаты от «Единой России» Рустам Аблаев, Раиль Фахретдинов и Вячеслав Андреев, а также представитель КПРФ Сергей Колесников.
Депутатскую деятельность завершила и заместитель председателя Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Айгуль Гареева – она перешла в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения.
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