Еще один депутат Госсобрания Башкортостана досрочно сложил полномочия

Как сообщает председатель Госсобрания Константин Толкачев, Фарит Гиндуллин написал заявление о сложении полномочий по семейным обстоятельствам.

Он работал в составе Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму.

«Несмотря на небольшой период работы в парламенте республики, он успел себя проявить, в частности, стал первым участником социально значимого проекта "Атайсал", который активно продвигал», – сказал Толкачев.

Ранее в апреле парламент покинули депутаты от «Единой России» Рустам Аблаев, Раиль Фахретдинов и Вячеслав Андреев, а также представитель КПРФ Сергей Колесников.

Депутатскую деятельность завершила и заместитель председателя Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Айгуль Гареева – она перешла в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения.