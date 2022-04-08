Об этом сообщил спикер парламента Константин Толкачев. Рустам Аблаев работал в составе Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам, Сергей Колесников – в Комитете по образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

Последний объяснил такое решение семейными обстоятельствами. Он был выдвинут партией по единому республиканскому избирательному округу.

Ранее мы писали о том, что заявления о досрочном сложении полномочий написали член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Вячеслав Андреев и Раиль Фахретдинов, работавший в Комитете по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму. Оба в Госсобрании представляли партию «Единая Россия».