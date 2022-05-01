Какие законы вступили в силу в Башкортостане с 1 мая 2022 года?

1. Заявления на новую выплату для семей с детьми от восьми до 17 лет будут направляться в ПФР. Деньги придут за период с первого апреля.

Раньше пособие на детей этого возраста было положено только одиноким родителям. Теперь добавляется еще одна мера соцподдержки для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума по региону. При ее назначении учитываются доходы и имущество.

2. С банковских счетов больше не смогут без разрешения списать единовременные выплаты и периодические социальные пособия в счет погашения кредита.

В случае если вы дали разрешение, а затем передумали, у вас будет 14 дней, чтобы отозвать его и вернуть деньги.

3. Максимальная сумма одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) увеличена до одного миллиона рублей. Раньше было 600 тыс. рублей.