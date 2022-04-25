Радий Хабиров назначил советника по патриотическому воспитанию

Курировать эти вопросы в Башкортостане будет Валентин Солодовник, которого Радий Хабиров охарактеризовал как «блестящего офицера с боевым опытом».

Валентин Солодовник – военный комендант Военной комендатуры гарнизона Уфы, участник боевых действий в Сирии. Там Солодовник выполнял задачи по выводу мирного населения из населенных пунктов Восточной Гуты и разоружению боевиков.

В 2022 году Солодовник стал кавалером ордена генерал-майора Минигали Шаймуратова.