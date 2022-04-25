Радий Хабиров назначил советника по патриотическому воспитанию

Помимо введения новой традиции – поднятия флагов и исполнения гимнов в школах – появился и новый советник главы республики по вопросам патриотического воспитания молодежи.
Курировать эти вопросы в Башкортостане будет Валентин Солодовник, которого Радий Хабиров охарактеризовал как «блестящего офицера с боевым опытом».
Валентин Солодовник – военный комендант Военной комендатуры гарнизона Уфы, участник боевых действий в Сирии. Там Солодовник выполнял задачи по выводу мирного населения из населенных пунктов Восточной Гуты и разоружению боевиков.
В 2022 году Солодовник стал кавалером ордена генерал-майора Минигали Шаймуратова.
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