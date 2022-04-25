18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Радий Хабиров назначил советника по патриотическому воспитанию

Поделиться:

Помимо введения новой традиции – поднятия флагов и исполнения гимнов в школах – появился и новый советник главы республики по вопросам патриотического воспитания молодежи.

Курировать эти вопросы в Башкортостане будет Валентин Солодовник, которого Радий Хабиров охарактеризовал как «блестящего офицера с боевым опытом».

Валентин Солодовник – военный комендант Военной комендатуры гарнизона Уфы, участник боевых действий в Сирии. Там Солодовник выполнял задачи по выводу мирного населения из населенных пунктов Восточной Гуты и разоружению боевиков.

В 2022 году Солодовник стал кавалером ордена генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Школы Башкортостана с мая будут начинать занятия с гимна и подъема флагов

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: