Школы Башкортостана с мая будут начинать занятия с гимна и подъема флагов

«Мы подготовили методические рекомендации, сейчас ждем от Минпросвещения стандарт поднятия флагов.

С 11 мая, сразу после праздников, там, где это возможно, будут поднимать флаги. 94 школы имеют флагштоки, где их нет – будут начинать занятия с исполнения гимнов», – сообщил Айбулат Хажин.

Сегодня, 25 апреля, в четырех гимназиях республики уже состоялась утренняя церемония поднятия флагов: детей собирают на линейку перед началом занятий, флаги поднимают под гимны России и Башкортостана.