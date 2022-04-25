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Школы Башкортостана с мая будут начинать занятия с гимна и подъема флагов

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На совещании в правительстве республики обсудили новую патриотическую традицию, которая в скором времени станет нормой во многих регионах страны – церемонию поднятия флагов в школах.

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«Мы подготовили методические рекомендации, сейчас ждем от Минпросвещения стандарт поднятия флагов.

С 11 мая, сразу после праздников, там, где это возможно, будут поднимать флаги. 94 школы имеют флагштоки, где их нет – будут начинать занятия с исполнения гимнов», – сообщил Айбулат Хажин.

Сегодня, 25 апреля, в четырех гимназиях республики уже состоялась утренняя церемония поднятия флагов: детей собирают на линейку перед началом занятий, флаги поднимают под гимны России и Башкортостана.

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