Два депутата досрочно покинут Госсобрание Башкортостана

Заявления написали член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Вячеслав Андреев и Раиль Фахретдинов, работавший в Комитете по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму.

Первый уходит по собственному желанию без объяснения причин, второй принял такое решение по состоянию здоровья.

В феврале 2022 года парламент покинул бывший гендиректор «Газпром нефтехим Салават» и один из самых богатых депутатов – член комитета по государственному строительству Айрат Каримов. Об этом стало известно вскоре после того, как прокуратура одобрила проведение внеплановых проверок на предприятиях «Газпром нефтехим Салават» и «Промводоканал».