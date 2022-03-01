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В Уфе закрываются мобильные пункты вакцинации

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Пресс-служба Минздрава Башкортостана сообщает о решении закрыть три крупнейших в Уфе мобильных пункта вакцинации.

Закроются мобильные пункты в конгресс-холле «Торатау», лайф-стайл центре «Башкирия» и в торговом центре «Планета».

Такое решение было принято в связи с тем, что в пункты обращается все меньше человек, так как с недавних пор в республике отменили проверку QR-кодов в общественных местах. Минздрав планирует распределить врачей и медсестер по медицинским учреждениям.

Все желающие по-прежнему могут пройти вакцинацию в поликлиниках, записавшись через портал Госуслуги, по единому телефону кол-центра 112 или через регистратуру поликлиники.

В Башкортостане из-за спада пандемии с 28 февраля возобновили диспансеризацию

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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