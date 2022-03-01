В Уфе закрываются мобильные пункты вакцинации

Закроются мобильные пункты в конгресс-холле «Торатау», лайф-стайл центре «Башкирия» и в торговом центре «Планета».

Такое решение было принято в связи с тем, что в пункты обращается все меньше человек, так как с недавних пор в республике отменили проверку QR-кодов в общественных местах. Минздрав планирует распределить врачей и медсестер по медицинским учреждениям.

Все желающие по-прежнему могут пройти вакцинацию в поликлиниках, записавшись через портал Госуслуги, по единому телефону кол-центра 112 или через регистратуру поликлиники.