В Башкортостане из-за спада пандемии с 28 февраля возобновили диспансеризацию

28 февраля глава Минздрава Максим Забелин сообщил о возобновлении программы диспансеризации. Будут проводиться в том числе углубленная диспансеризация для некоторых пациентов и прием больных в дневных стационарах.

«Это важное решение, сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет нам приступить к профилактическим осмотрам и диспансеризации. Я прошу информационный блок активно эту работу вести, потому что намного лучше болезни профилактировать, чем потом лечить и страдать. Поэтому очень важно убеждать людей проходить осмотры», – сказал глава республики Радий Хабиров.

Диспансеризация проводится один раз в три года для жителей в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно для граждан старше 40 лет.

В 2022 году диспансеризация полагается тем, кому исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет, а также переболевшим коронавирусом.

Записаться на обследование, диспансеризацию или профосмотр можно через Госуслуги, по телефону 122, или позвонив в свою поликлинику. А также через Единый медицинский портал Доктор РБ.