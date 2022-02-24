Сергей Греков официально стал полномочным представителем Башкортостана при президенте

14 февраля стало известно, что глава администрации Уфы Сергей Греков уходит в отставку, чтобы возглавить полномочное представительство Башкортостана в качестве заместителя премьер-министра правительства республики.
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В тот же день депутаты горсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий Сергея Грекова и единогласно утвердили кандидатуру бывшего мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева в качестве временно исполняющего обязанности главы администрации Уфы.
24 февраля на портале правовой информации был опубликован указ о назначении Сергея Грекова полномочным представителем Башкортостана при президенте РФ в качестве заместителя премьер-министра республики. Указ вступил в силу со дня подписания.
Заседание комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе на должность главы администрации Уфы состоится четвертого марта, а сам конкурс – 16 марта. После этого на заседании горсовета депутаты примут решение о назначении мэра из числа представленных кандидатов.
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