18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Сергей Греков официально стал полномочным представителем Башкортостана при президенте

Поделиться:

14 февраля стало известно, что глава администрации Уфы Сергей Греков уходит в отставку, чтобы возглавить полномочное представительство Башкортостана в качестве заместителя премьер-министра правительства республики.

instagram.com/grekov_ufa

В тот же день депутаты горсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий Сергея Грекова и единогласно утвердили кандидатуру бывшего мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева в качестве временно исполняющего обязанности главы администрации Уфы.

24 февраля на портале правовой информации был опубликован указ о назначении Сергея Грекова полномочным представителем Башкортостана при президенте РФ в качестве заместителя премьер-министра республики. Указ вступил в силу со дня подписания.

Заседание комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе на должность главы администрации Уфы состоится четвертого марта, а сам конкурс – 16 марта. После этого на заседании горсовета депутаты примут решение о назначении мэра из числа представленных кандидатов.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: