Сергей Греков официально стал полномочным представителем Башкортостана при президенте

В тот же день депутаты горсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий Сергея Грекова и единогласно утвердили кандидатуру бывшего мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева в качестве временно исполняющего обязанности главы администрации Уфы.

24 февраля на портале правовой информации был опубликован указ о назначении Сергея Грекова полномочным представителем Башкортостана при президенте РФ в качестве заместителя премьер-министра республики. Указ вступил в силу со дня подписания.

Заседание комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе на должность главы администрации Уфы состоится четвертого марта, а сам конкурс – 16 марта. После этого на заседании горсовета депутаты примут решение о назначении мэра из числа представленных кандидатов.