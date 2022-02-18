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Уфимцы могут проголосовать за лучший фирменный стиль к 450-летнему юбилею города

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Администрация Уфы запустила творческий конкурс на создание фирменного стиля празднования 450-летия города, которое состоится в 2024 году.

15 февраля жюри определило трех финалистов конкурса, теперь выбор за жителями города.

Проголосовать за один из трех вариантов можно на сайте конкурса до 24 февраля. Итоги подведут 28 февраля 2022 года.

«Цель конкурса – создание современного, оригинального, эстетичного, запоминающего и применимого в последующем фирменного стиля празднования 450-летия Уфы», – говорится на странице конкурса.

Что изменится в Уфе к 2024 году?

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