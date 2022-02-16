В Башкортостане впервые более 4 тыс. человек заразились Covid-19 за сутки

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 16 февраля 2022 года.
Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 4105 новых случаев заболевания коронавирусом – это антирекорд с начала пандемии.
Динамика заболеваемости с начала февраля:
1.02: суточный прирост – 982 человека;
2.02: суточный прирост – 1205 человек;
3.02: суточный прирост – 1492 человека;
4.02: суточный прирост – 1678 человек;
5.02: суточный прирост – 1845 человек;
6.02: суточный прирост – 1994 человека;
7.02: суточный прирост – 2103 человека;
8.02: суточный прирост – 2396 человек;
9.02: суточный прирост – 2587 человек;
10.02: суточный прирост – 2801 человек;
11.02: суточный прирост – 2999 человек;
12.02: суточный прирост – 3257 человек;
13.02: суточный прирост – 3502 человека;
14.02: суточный прирост – 3789 человек;
15.02: суточный прирост – 3954 человека.
Антирекорды обновляются каждый день с начала распространения в республике штамма «Омикрон». Для сравнения, в конце августа 2021 года суточный прирост не превышал 300 случаев, и тогда это считалось антирекордом.
Первого декабря прирост составил 664 человека, 38 человек умерло за сутки и 86 пациентов получили диагноз «внебольничная пневмония».
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