Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Согласно новой редакции документа, отменен обязательный режим самоизоляции для людей, контактировавших с заболевшими Covid-19.

Работодателям, в том числе государственным и муниципальным органам власти, рекомендуется перевести на дистанционный режим не менее 50 процентов от общего числа работников.

Карантин для контактных по коронавирусу Роспотребнадзор России официально отменил четвертого февраля. Кроме того, после недели лечения от коронавируса для выписки теперь не требуется отрицательный тест.

Это обусловлено спецификой штамма «Омикрон»: очень быстрая передача и огромное количество заразившихся при невысокой потребности в госпитализации, а также большое количество бессимптомных больных.

В среднем по России 17-20% заразившихся штаммом «Омикрон» переносят болезнь без симптомов.

При этом в ведомстве подчеркнули, что ограничения могут вернуться, если начнет распространяться другой штамм.