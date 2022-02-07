ЦУР объяснил, почему в Башкортостане не закрывают торговые центры и нет проверки QR-кодов в транспорте

«Приостановить работу торговых центров и ввести QR-коды в общественном транспорте возможно на основании решения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или рекомендаций главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации.

Пока такого решения нет. Руководство республики внимательно следит за ситуацией – еженедельно проходит штаб по недопущению распространения коронавируса в Башкортостане. Учитывая эпидемиологическую обстановку, увеличили время работы поликлиник для взрослых. В республике началась вакцинация детей и подростков.

ЦУР Башкортостана напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности: не ходить по магазинам без острой необходимости и использовать индивидуальные средства защиты», – ответили в ЦУР.