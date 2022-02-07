В Башкортостане уволили бастующих фельдшеров Ишимбайской ЦРБ

Медики обратились в прокуратуру и планируют оспорить увольнение в суде.

Глава профкома Рамиль Разяпов назвал это «актом устрашения» и уверен, что в процедуре увольнения сотрудников были допущены нарушения.

Одна из уволенных фельдшеров сообщила о том, что ушла на выходные (следующая ее смена была в понедельник в ночь), когда ей позвонили и попросили назвать причину невыхода на работу. Начальник отдела кадров утверждал, что она должна была выйти по какому-то уведомлению, которого женщина не получала. После этого она приехала в больницу, и там ей сразу выдали приказ об увольнении и трудовую книжку. По схожим схемам уволили и других сотрудников.

Остальные работники скорой помощи, состоящие в профсоюзе «Действие», объявили, что в случае увольнения и других медиков они массово напишут заявление об уходе по собственному желанию. В ближайшие дни профсоюз подаст иски о восстановлении всех троих фельдшеров и обратится в СК с просьбой проверить действия главврача Ишимбайской ЦРБ.

О готовящейся забастовке профсоюз предупредил заранее. Первоначально медики хотели отказаться работать сверхурочно и в составе неполных бригад, однако им пришлось пойти на уступки: из-за роста заболеваемости коронавирусом они согласны выезжать в неполных бригадах, но не будут работать в выходные.

Сотрудники недовольны урезанием зарплат при повышенных нагрузках: вместо положенных по нормативам девяти бригад скорой помощи работают только три-пять, на каждую из них за 12-часовую смену приходится около 9-13 вызовов.

При этом доплата водителям за сложность работы была сокращена с 11 до трех тысяч рублей, компенсация за работу в неполном составе вообще не выплачивается, были сокращены надбавки за стаж и категорию, вдвое урезана доплата за работу в ночное время, а за вредность сведена к минимальной.