Минздрав Башкортостана проверит законность увольнения бастующих фельдшеров Ишимбайской ЦРБ

Пресс-секретарь Минздрава Софья Алешина сообщила изданию «РИА», что «будет проведена проверка законности увольнения трех сотрудников станции скорой медицинской помощи Ишимбайской больницы».

Ранее мы писали о том, что, по словам одной из уволенных фельдшеров, она ушла на выходные (следующая ее смена была в понедельник в ночь), когда ей позвонили и попросили назвать причину невыхода на работу. Начальник отдела кадров утверждал, что она должна была выйти по какому-то уведомлению, которого женщина не получала. После этого она приехала в больницу, и там ей сразу выдали приказ об увольнении и трудовую книжку. По схожим схемам уволили и других сотрудников.

Минздрав располагает лишь той информацией, которую ему предоставила больница:

«Они отсутствовали на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов подряд в течение смены. Третий сотрудник уволен в связи совершением виновных действий работников, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, действия которого дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя. Сотрудники с приказом об увольнении ознакомлены», – цитирует издание Алешину.

Медики обратились в прокуратуру и планируют оспорить увольнение в суде. Профком назвал увольнение «актом устрашения», другие сотрудников объявили, что в случае если увольнения продолжатся, они массово напишут заявления об уходе по собственному желанию. В ближайшие дни профсоюз подаст иски о восстановлении всех троих фельдшеров и обратится в СК с просьбой проверить действия главврача Ишимбайской ЦРБ.